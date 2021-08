Ai consiglieri 7.100 euro lordi per ogni anno passato sugli scranni della regione

Torna la ”buonauscita” per i consiglieri regionali, le cifre – Il servizio del Tgnorba

7.100 euro lordi per ogni anno passato sugli scranni della regione. Tanto riceveranno i Consiglieri regionali pugliesi al termine del loro mandato. In pratica, 35mila euro lordi per ogni legislatura. Non è una cifra astronomica, anche se moltiplicata per 50, quanti sono i consiglieri, fa circa nove milioni a legislatura,un milione 750mila euro all’anno.

Il servizio di Michele Paldera.

Per guardare il servizio del Tgnorba

Cliccare qui

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=114606