Policlinico di Foggia, consegna di un ossimetro pediatrico e di un televisore High Tv da parte dei ragazzi dei Club Interact Foggia e Foggia De Sanctis, patrocinati dal Rotary Club Foggia.

Tenutasi la cerimonia di consegna di un ossimetro pediatrico e un televisore High Tv, donati dai ragazzi del Club Interact Foggia e Interact Foggia De Sanctis, patrocinati dal Rotary Club Foggia, alla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti di Foggia

Si è tenuta ieri alle 18.00 presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti, diretta dalla Dott.ssa Anna Nunzia Polito, la cerimonia di consegna di un ossimetro pediatrico e di un televisore High Tv da parte dei ragazzi dei Club Interact Foggia e Foggia De Sanctis, patrocinati dal Rotary Club Foggia.

La Presidente dell’Interact Foggia De Sanctis, Ylenia Pia Russo, ha spiegato ai presenti come è nata l’iniziativa. “Abbiamo pensato che, poiché quest’anno abbiamo rinunciato alle nostre attività in presenza, di destinare i soldi del nostro fondo cassa per acquistare qualcosa di utile per ragazzi, come noi, che però stanno attraversando un momento di difficoltà” – ha dichiarato la giovanissima Presidente.

È intervenuto, quindi, il Presidente dell’Interact Foggia Antonio Mercurio, che ha illustrato non solo il significato del dono, una High TV per allietare la permanenza dei giovani pazienti del reparto, ma tutto il senso della solidarietà e dei valori interactiani che permeano i due club.

La Dott.ssa Anna Nunzia Polito ha ringraziato i due Interact Club per la donazione e ha spiegato le caratteristiche tecniche dell’ossimetro pediatrico, uno strumento per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue dei ricoverati più piccoli, che deve avere specifiche caratteristiche per permetterne il rilevamento.

“Gesti come questi esprimono estrema sensibilità da parte di chi li compie e rappresentano per noi una spinta ad operare con maggiore vigore ed entusiasmo” – ha dichiarato il Dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia.

La cerimonia di donazione si è tenuta nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid vigente.