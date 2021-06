Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. – TECNOMEDICA – Bonifiche microbiologiche degli impianti aeraulici ed idrici in ambito ospedaliero

Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. – TECNOMEDICA

Manutenzione preventiva e correttiva delle tecnologie biomediche

Bonifiche microbiologiche degli impianti aeraulici ed idrici in ambito ospedaliero

La Tecnomedica s.r.l. è una azienda che nasce negli anni ’70 operando nel settore ospedaliero, in Puglia e Basilicata, nell’ambito della distribuzione di tecnologie biomediche e dispositivi medici specialistici.

Il settore delle tecnologie biomediche vede la società impegnata nella commercializzazione di apparecchiature impiegabili nell’ambito del monitoraggio dei parametri vitali, della cardiorianimazione, della ventilazione respiratoria meccanica e quindi assistita per mezzo di apparecchiature impiegabili tanto in terapia intensiva quanto in ambito anestesiologico. Completano la gamma delle tecnologie anche le apparecchiature per sale operatorie (letti operatori, pensili e lampade scialitiche), i sistemi per intubazioni difficili in ambito laringoscopico ed infine le apparecchiature e strumenti per endoscopia.

Col passare degli anni, avendo ampliato il numero delle tecnologie biomediche installate, l’azienda ha colto le necessità del mercato sviluppando il servizio, oramai divenuto indispensabile e qualificante, inerente la manutenzione preventiva e correttiva delle tecnologie biomediche. E’ così sorta la collaborazione con importanti aziende multinazionali con le quali è stato sviluppato un rapporto di partnership volto ad offrire al cliente non solo un servizio manutentivo di elevato livello, ma anche la formazione sull’impiego delle tecnologie biomediche, soprattutto quelle ad elevato contenuto informatico.

L’esperienza pluriennale sviluppata nell’ambito manutentivo ha consentito poi all’azienda di potersi affiancare, di recente, ad una azienda leader operante in ambito nazionale, nella gestione di diversi ospedali in Puglia, cooperando alla realizzazione del Servizio Integrato di Ingegneria Clinica.

Circa 10 anni or sono, la società ha realizzato una ulteriore diversificazione nell’ambito dei servizi, investendo nello sviluppo del settore delle bonifiche microbiologiche degli impianti aeraulici ed idrici in ambito ospedaliero.

Il servizio delle bonifiche microbiologiche degli impianti aeraulici, coglie spunto dalla esigenza di garantire la decontaminazione sia chimica che microbiologica dei medesimi, ottenendo l’abbattimento degli agenti microbiologici patogeni (batteri, muffe e lieviti, virus) presenti nell’aria immessa dagli impianti canalizzati, negli ambienti indoor. Le cariche patogene difatti colonizzano gli impianti poiché provenienti dall’ambiente esterno e proliferano all’interno delle condotte aerauliche a causa della scarsa igiene. La bonifica quindi è mirata dapprima ad eliminare le sedimentazioni accumulatasi nel tempo all’interno dell’impianto eppoi ad eliminare la carica patogena e non patogena che lo ha colonizzato, impiegando prodotti chimici (certificati quali presidi medico-chirurgici) ad azione mirata. Le attività di bonifica sono svolte con l’impiego di macchinari di diversa tipologia, tecnologicamente avanzati, in grado di garantire un elevato standard qualitativo. Fondamentale infine è la conoscenza e l’esperienza dei nostri tecnici, maturata in diversi anni di attività in questo ambito, in grado di garantire l’impiego di tecniche di lavoro differenziate in relazione alle diverse tipologie impiantistiche.

Il servizio di bonifica microbiologica delle reti idriche è realizzato con lo scopo di ridurre od annientare la carica batterica patogena eventualmente presente all’interno delle reti idriche trasportanti acqua per uso alimentare. I patogeni passano dalla rete idrica all’uomo a causa della nebulizzazione dell’acqua erogata dai rubinetti dei lavabi o dai soffioni delle docce. All’interno delle goccioline, casualmente inalate dagli ospiti della struttura, vi sono i patogeni che quindi passano dall’ambiente all’apparato respiratorio dell’ospite, generando infezioni talvolta letali ma comunque molto fastidiose poiché richiedono, per essere smaltite, terapie farmacologiche prolungate, richiedendo, nei casi estremi, anche il ricovero del paziente in reparti di Terapia Intensiva. Al fine di ridurre le contaminazioni microbiologiche quindi è necessario applicare alla rete idrica alcune specifiche tecnologie di recente ideazione, manutenendola e monitorandola anche microbiologicamente con continuità, pur sempre nel rispetto dei parametri di potabilità dell’acqua e garantendo al cliente la tracciabilità di quanto svolto.

La decontaminazione microbiologica impiantistica (aeraulica ed idrica) in ambito ospedaliero riduce notevolmente i casi di infezioni crociate riscontrabili nei pazienti soprattutto affetti da gravi patologie (immunodepressione, diabete, patologie tumorali, patologie cardiologiche acute, etc…), riducendo conseguentemente l’uso di antibiotici impiegati in fase preventiva o terapeutica nonché anche le ipotesi di contenziosi legali con i pazienti che hanno contratto le gravi infezioni durante il periodo del ricovero.

Non di meno è importante ricordare che il rischio microbiologico deve essere eliminato o quanto meno ridotto laddove non eliminabile, a cura del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08) il quale è il principale responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, derivando dall’eventuale inadempimento non solo la possibile comminazione, da parte degli organi preposti, di misure preventive (sequestro di reparti o di intere strutture ospedaliere) ma anche la comminazione di sanzioni pecuniarie o penali, nei casi più gravi ed accertabili dal magistrato.

La Tecnomedica s.r.l. oggi conta nel proprio organico 14 lavoratori dipendenti adibiti in vari ambiti aziendali. La sede operativa si trova nella zona industriale del comune di Modugno e dispone di 800 mq di uffici e circa 900 mq di deposito.

