Vivilasanità – Coordinamento Donne – A colloquio con Nicla Campobasso – Dirigente medico e specialista in Nefrologia – Policlinico Bari – I reparti covid si stanno svuotando

Medici di frontiera che hanno affrontato in corsia l’emergenza covid

I reparti covid si stanno svuotando

Nicla Campobasso, dirigente medico del Policlinico, gli ultimi 15 mesi li ha vissuti tutti in trincea tra i reparti del Policlinico e negli ultimi mesi occupandosi come Responsabile dell’Unità Operativa semplice di Nefrologia covid, presso l’ospedale per la maxi emergenza in fiera del levante e combattendo il covid per salvare vite umane. Il periodo più terribile pare che sia alle nostre spalle.

“Si stanno svuotando le terapie intensive e i reparto infettivi. Abbiamo ancora solo tre pazienti positivi e li stiamo tenendo noi, perché in famiglia, non li vogliono accogliere perché hanno paura di contrarre virus e quindi non vogliono rischiare”.

Lei ha vissuto le diverse ondate del covid, che differenze ha notato?

“Io ho vissuto sia l’ondata dello scorso anno, che è stata tremenda, non in termini quantitativi perché non c’è stata la quantità di vittime che hanno coinvolto altre regioni come la Lombardia. Però, per la paura di questo virus sconosciuto, che c’aveva preso alla sprovvista, che le ultime due ondate. L’ultima pandemia, risale con la spagnola, al 1920. Da mia nonna ho sentito parlare di famiglie sterminate. Con la prima ondata noi siamo stati solo sfiorati però non eravamo attrezzati, ci siamo dovuti organizzare, la gente aveva paura. All’inizio non c’erano neanche i dispositivi di protezione individuale. La situazione è stata davvero tragica nonostante non ci fossero grandi numeri di contagiati. Ma la preoccupazione era tanta”.

Da quando ha cominciato ad occuparsi di malati covid?

“Dal febbraio dell’anno scorso. Non ho mai mollato. Insieme al prof. Gesualdo Loreto, che è il mio Direttore. All’inizio siamo stati gli unici insieme al Direttore ad occuparci di covid. Abbiamo affrontato da soli la prima ondata. Poi il Direttore ha fatto assumere gli specializzandi del quarto anno e abbiamo superato la prima ondata. Con la seconda ondata il prof. Gesualdo Loreto, che è un lungimirante, ha fatto assumere a novembre 2020 altri colleghi giovani specializzandi del terzo e quarto anno e con loro siamo riusciti a superare le emergenze”.

E con la realizzazione dell’ospedale in fiera vi siete trasferiti nella nuova struttura?

“Si con la realizzazione dell’ospedale in fiera ci siamo trasferiti dove c’è stata una migliore organizzazione, più dispositivi di protezione individuale, conoscevamo il virus, avevamo qualche farmaco in più, che ci ha permesso di affrontare le emergenze con armi in più. Con l’ospedale in fiera abbiamo fatto il salto di qualità, perché, ad esempio, c’erano i respiratori per tutti i 70 pazienti ricoverati. Meno male che é stata aperta la struttura in fiera perché al Policlinico, le rianimazioni e i reparti delle malattie infettive, erano tutti pieni”.

Secondo lei la scelta di realizzare l’ospedale in fiera è risultata una decisione appropriata e opportuna?

“Assolutamente si e secondo me dovrebbe anche rimanere aperto. Lo dicono i virologi non sarà la prima e non sarà l’ultima di queste pandemie. L’ospedale in fiera é stato costruito con grande efficace e qualità, con tutti i criteri, per la maxi emergenza, un percorso per il covid all’interno tutto collegato con l’aspirazione a pressione negativa, ha messo tranquillità all’operatore sanitario e al paziente. E successivamente nell’ospedale in fiera, abbiamo fatto entrare anche i parenti vaccinati dei pazienti ricoverati. C’è stata un’organizzazione migliore che è stata messa in piedi e attualmente ci sono pochissimi ricoverati ma spero comunque che rimanga aperta. Anche perché non sappiamo cosa potrà accadere a settembre”.

Con l’arrivo della bella stagione, lo scorso anno il virus sembrava sconfitto?

“Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi, ma quest’anno abbiamo un’arma in più che è il vaccino. Non sappiamo cosa potrà accadere con le varianti. Dobbiamo restare allertati, tenere tutte le precauzioni possibili, non fare l’errore dell’estate scorsa”.

Lei come è riuscita a superare le forti criticità dovute all’aumento sconsiderato dei casi e con i reparti pieni di ammalati?

“È stato un momento terribile. L’abbiamo superato perché la nostra motivazione era quella di prestare aiuto agli ammalati. Il momento drammatico avveniva quando, pur avendo fatto l’impossibile per gli ammalati, alcuni non respiravano più. Dopo il covid è stata valorizzata la figura del medico. In questa emergenza mi sono sentita più medico del solito. Avevo la grande soddisfazione di aiutare le persone ricoverate e quando riuscivamo a farle uscire dalla rianimazione, per noi era un grande momento. In alcuni casi abbiamo usato l’autotrasfusione a base di ozono, terapia, che non ha ancora avuto il suggello scientifico, che ha permesso di aiutare tantissime persone. Mi sono battuta perché con un armamentario molto povero, cortisoni e antibiotici, vaccini, l’ozono ha aiutato molte persone”.

Perché in Puglia c’è stato un numero elevato di vittime, oltre seimila?

“Perché la medicina territoriale non ha funzionato molto bene. È mancato un vero e proprio coordinamento. Chi si ammalava di covid arrivava in ospedale con la polmonite in uno stadio avanzato e non c’era più niente da fare, se non ricoverarli in rianimazione. La popolazione anziana è stata più di tutte attaccata ed ha subito più danni. Anche giovani obesi e con patologie e comorbilitá. Molti pazienti obesi che pesavano oltre 100 chili”.

Attualmente qual’è la situazione in rianimazione?

“Da almeno 15 giorni non ci sono positivi che arrivano dal pronto soccorso. Ci sono 35 persone che sono tutte covid negativo. Dati riferibili al Policlinico di Bari. Anche all’ospedale in fiera ci sono circa trenta ricoverati, che è la parte rimanente degli ultimi pazienti che sono nelle corsie da un bel po’ di tempo. Quasi tutti sono negativizzati”.

Ci sono cure adeguate per combattere il covid?

“Ci sono tanti tentativi con gli antivirali, dei quali alcuni inizialmente sono stati presi in considerazione poi scartati, alcuni monoclonali. Di terapie d’urto che diano garanzie assolute, ancora non c’è nulla”.

E quale risposta reale danno i monoclonali?

“Se gli anticorpi monoclonali, vengono somministrati all’inizio della malattia, funzionano alla grande. Vanno somministrati a casa durante le prime fasi della malattia e non quando si è in una fase più acuta, perché non offrono nessun beneficio”.

Per lei non sarà stato facile conciliare la vita familiare con la professione di medico?

“Da donna non è stato facile affrontare nulla. L’anno scorso mi sono isolata completamente, non ho visto più nessuno dei miei familiari. Perché avevo paura di portare il covid a casa. Li ho fatti andare via tutti da casa. Anche i miei colleghi sono andati a dormire in albergo.

Avevano il terrore di portarlo nelle famiglie. Proprio il prof. Gesualdo che è il mio direttore, aveva fatto un accordo con l’Hilton di Bari, con noi che lavoravamo in reparti covid e andavamo a dormire in albergo, isolati, per evitare contagi tra le nostre famiglie. Da novembre 2020 invece non ci siamo più isolati, perché conoscevamo meglio il virus e avevamo meno paura”.

Con i vaccini la situazione è decisamente migliorata?

“Il virus purtroppo continua a circolare. Noi abbiamo avuto casi di pazienti vaccinati che in maniera asintomatica hanno contratto il virus. Forse perché avevano le difese basse. E comunque sia non si sono ammalate gravemente. Adesso stanno bene. Sono rimasti ricoverati in fiera perché in famiglia non erano vaccinati e potevano contagiare tutto il nucleo.

Il vaccino non uccide il virus ma ci protegge dal virus perché genera gli anticorpi”.

Bisogna ancora prestare attenzione al virus?

“Si. Non bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad utilizzare le mascherine e osservare il distanziamento sociale. Perché circolano ancora le varianti che potrebbero colpirci. Lo dice anche il ministro Speranza. A settembre faremo il richiamo della terza dose di vaccino”.

