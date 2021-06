Il Centro di Educazione al Benessere si rivolge a tutti

#ambulatoriodelbenessere #benesserediprossimità¸; #quartieriattivi; #salutebenessere; #bari

Il Benessere della persona è una fonte di serenità e caratterizza la qualità della vita. Attraverso un supporto multidisciplinare è possibile sviluppare tutte le potenzialità umane, denominate “skills for life”, che possono aiutarci ad acquisire competenze sociali e relazionali e che migliorano la Salute. Il “C.E.B. è per tutti!” organizza GRATUITAMENTE consulenze professionali, diagnosi sugli stili di Vita e servizi di quartiere per bambini, giovani, donne e anziani al fine di accrescere lo stato di Benessere all’interno del quartiere.

Per saperne di più, chiamate il numero 351 5060717, scrivete a cebpertutti@conhome.it o venite a trovarci alla sede di Corso Garibaldi 31 a Bari santo spirito.