Le immagini del primo centro HUB di Puglia

Il Governatore Michele Emiliano, dopo l’attivazione del più grande HUB di Puglia per la vaccinazione, situato presso la Fiera del Levante, ha rilasciato la seguente dichiarazione sul suo profilo Facebook.

“Queste immagini arrivano in diretta dal nuovo hub vaccinazioni che abbiamo attivato all’interno della Fiera del Levante, un centro che potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia. Percorsi differenziati per cittadini e operatori sanitari, 20 postazioni, due sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici: il modello organizzativo è pensato per seguire gli utenti in ogni singola fase del percorso vaccinale, dalla fase della accoglienza con triage all’ingresso, misurazione della temperatura¸ verifica della prenotazione e consegna della modulistica (consenso e anamnesi). Una volta verificate le informazioni del vaccinando e terminato il colloquio con il medico, il cittadino viene fatto accomodare nella postazione dedicata, dove avviene la somministrazione e inviato all’ area osservazione, prima dell’uscita”.