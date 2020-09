Asl Br, inaugurata la nuova Pediatria dell’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana

NUOVA PEDIATRIA A FRANCAVILLA FONTANA

Solo il meglio per i nostri bambini. Vi mostro la nuova Pediatria dell’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, a servizio dell’area jonico-salentina, un reparto con le più moderne attrezzature, personale sanitario qualificato, ambienti colorati e accoglienti. I locali sono di recente costruzione, curati nei minimi dettagli: letti pediatrici e culle di ultima generazione, comode poltrone letto per il genitore, due cucine (una per il personale e una per le famiglie), una stanza per i giochi, oltre alla sala d’attesa e all’infermeria. Ogni stanza è personalizzata e ha un nome diverso, come Artico, Antartico, Piramide Deserto, le pareti sono a tema, decorate con animali, alberi e altre immagini della natura.La nuova Pediatria non è solo bella ma anche tecnologicamente avanzata, a partire dalla strumentazione per le diagnostica ecografica: 8 nuovi monitor multiparametrici per controllare in tempo reale la situazione clinica e una centralina nella medicheria per monitorare in contemporanea tutti i ricoverati; 4 dispositivi per ossigenoterapia ad alti flussi per problemi respiratori di neonati e bambini; uno spirometro di ultima generazione che valuta in maniera completa la funzionalità polmonare e un apparecchio per il test del sudore per la diagnosi precoce di fibrosi cistica.Il reparto che vedete è centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica.Per la nefrologia pediatrica dispone di un apparecchio per la diagnosi delle enuresi e delle incontinenze urinarie.Guardate con i vostri occhi.ASL Brindisi

