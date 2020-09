Coronavirus, una 36enne sotto ossigeno a Bari: “Malattia cattivissima, attenti”

Daniela Mele è fotografa e giornalista, moglie e madre di due bambine, costretta a cambiare repentinamente la sua vita a causa del Coronavirus: è ricoverata con polmonite e febbre alta al Policlinico e ha dedicato un post alla malattia.

(Repubblica Bari) – A 36 anni è positiva al Covid-19. Daniela Mele è una fotografa e giornalista, moglie e madre di due bambine, costretta a cambiare repentinamente la sua vita a causa del Coronavirus. Pubblica una foto su Facebook in cui ritrae la stanza dell’ospedale in cui è ricoverata – al Policlinico di Bari – e racconta la sua odissea, esordendo con: “Quello in foto è un celeste Puglia che non avrei mai voluto sperimentare”.

Il contagio è arrivato, e Mele ricostruisce la sua esperienza senza usare mezzi termini, proprio a poche ore dal raduno dei negazionisti a Roma, che ha ancora una volta acceso il dibattito sulla necessità di usare tutte le precauzioni possibili per contenere la pandemia, evidentemente ancora in corso. Lo conferma il costante aumento di positivi in Puglia, e Daniela Mele si è ritrovata suo malgrado a essere fra loro: “Sono positiva al Covid-19 ricoverata al Policlinico di Bari, con una polmonite, e sono attaccata all’ossigeno – scrive – Si pensa sempre non capiti a noi, che non è possibile, che a finire così sono solo i vecchi, ma io ho 36 anni. Questa malattia può essere cattivissima, ti stacca dai tuoi affetti, ti lascia in balia delle tue difese immunitarie. La febbre è altissima perché il corpo non sa qual è il nemico che ha davanti”.

È il momento più complicato, per lei: sola in ospedale, impossibilitata ad avere contatti con i familiari, sola nella battaglia. “È una prova difficile – continua – ce ne saranno sicuramente altre nella mia vita, ma come questa non credo. Per questo vi dico: “State attenti”.

“È necessario ripeterlo ancora, perché non è finita. Per lei come per tutti, in qualsiasi angolo del mondo. “Si può finire attaccati all’ossigeno – spiega quindi Mele – con un braccio gonfio per i liquidi iniettati, la testa che scoppia per la febbre. E poi prelievi dolorosi, lividi ovunque, pensi di continuo al peggio”. La donna tiene duro, le sue parole sono un monito, e mentre continua a osservare quel “celeste Puglia” che non è sicuramente quello del mare, né del cielo, fa un augurio a se stessa e a tutti: “Ne uscirò, ne sono certa, ma nel frattempo voi cautelatevi”.