Tre nuovi ambulatori per Dermatologia, Endocrinologia e Neurologia e entro fine agosto un centro prelievi per i pazienti più fragili nella Casa della Salute a Castellana Grotte. A meno di un anno dalla sua istituzione, la direzione strategica della ASL Bari ha dato oggi il via libera ufficiale ai primi servizi ambulatoriali all’interno della struttura di Castellana, nata a fine 2019, come centro di aggregazione per medici di base e riferimento territoriale per i servizi assistenziali a 360 gradi. Questa mattina l’inaugurazione con il dg Sanguedolce, che ha annunciato anche l’ attivazione entro fine agosto di un centro prelievi per consentire agli utenti più fragili, primi fra tutti, gli anziani, di fare le analisi del sangue senza il disagio di doversi spostare in altre sedi. Con Sanguedolce, hanno visitato la sede e i nuovi ambulatori, il sindaco di Castellana, Francesco De Ruvo, il deputato Ubaldo Pagano, il direttore sanitario dell’IRCSS De Bellis di Castellana Grotte, Roberto Di Paola e il direttore del distretto socio sanitario 14, Enzo Gigantelli.