Preferenza di genere alle elezioni: in Puglia naufraga la legge nazionale – Il servizio del Tgnorba – Il video

Tutti dicono si alla doppia preferenza di genere per favorire la presenza delle donne in consiglio regionale. Ma pochissimi, o nessuno, la vuole. Ed e’ questo il motivo per cui in Puglia la legge nazionale non viene applicata. E forse non lo sara’ nemmeno nelle elezioni di settembre.

Per guardare il servizio del Tgnorba

Cliccare qui

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=93926