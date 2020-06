Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. che innovano – Intervento di Franco Di Bella – Amministratore Unico di Euromed

Con i sistemi di disinfezione Novaerus

Pronti alla fase 2 Covid – 19?

di Franco Di Bella

Diverse tipologie di patogeni, come i Norovirus, il Clostridium difficile e gli attualissimi Coronavirus, sono ormai stati rilevati anche nell’aria interna, con un forte potenziale di diffusione.

Basti pensare che una dose di 20 particelle è sufficiente per infettare un adulto sano. Sempre più studi hanno dimostrato che virus influenzali e Coronavirus possono essere trasmessi per via aerea. Respirazione, conversazione, tosse e starnuti rilasciano virus nell’aria, attraverso particelle o goccioline di piccole dimensioni, dell’ordine di pochi micron, durante la respirazione, a goccioline di grandi dimensioni, in caso di tosse e starnuti.

Questo particelle, contenenti patogeni, possono rimanere a lungo nell’aria e possono depositarsi sulle superfici, che potrebbero quindi diventare veicoli secondari per la diffusione di agenti infettivi in ambiente interno.

Dobbiamo, quindi, oggi essere più sensibili verso quei patogeni che l’ AJIC (American Journal of Infection Control) definisce ad alta trasmissione aerea, come i Novovirus, i Virus influenzali, i Coronavirus ( Sars –Cov, Sars-Cov 2, etc.), ma anche batteri resistenti ad antibiotici, come lo Staphyilococcus aureus resistente alla Meticillina, il Clostridium Difficile, e funghi, come L’Aspergillus, che, è ormai comprovato, possono rimanere nell’aria e depositarsi sulle superfici per molto tempo.

La via più difficile di trasmissione infettiva da difendere è quella aerea e quindi la disinfezione dell’aria è una norma fondamentale per contenere i possibili contagi da patogeni a trasmissione aerea.

A seguito della pandemia SARS-CoV 2, oltre 3 milioni di persone sono state infettate. Dopo la fase di lockdown inizia quella della convivenza con il virus e la ripresa delle attività lavorative, dove tutti seguiremo le linee guida per la sicurezza emesse dall’OMS per il contenimento dello stesso.

In questa delicatissima fase AHSI S.P.A. ha stretto una nuova partnership con NOVAERUS per la distribuzione, in esclusiva, di unità portatili di disinfezione per l’abbattimento rapido di virus, batteri, patogeni ed allergeni nell’aria in ambienti chiusi. Il tutto in presenza di personale o pazienti, con protezione 24 ore al giorno 7/7.

I sistemi di dis-infezione Novaerus, a ricircolo continuo dell’aria, utilizzando la tecnologia Non – Thermal Plasma brevettata (NTP) o Plasma Freddo con il metodo Dielectric Barrier Discharge (DBD), a bassissima energia, e garantiscono in 0,002 sec. un abbattimento fino al 99,99% di Virus, batteri, spore, funghi e allergeni a contatto con gli emettitori.

La tecnologia al plasma (DBD)) riesce ad abbattere e a inattivare diverse tipologie di patogeni. A differenza di altri prodotti in commercio, questa tecnologia, esclusiva e brevettata NOVAERUS, consente, in modo comprovato scientificamente, di abbattere i diversi patogeni, raggiungendo livelli di abbattimento fino a 4.5 log, risultato impossibile da ottenere con qualsiasi altra tecnologia al Plasma/Ionizzatori o con tecnologie combinate.

Tale tecnologia è in grado di sottoporre a distorsione fisica, a vari livelli, batteri e funghi, causando una deformazione della propria struttura e ad inattivare DNA ed RNA virali.

La tecnologia al Plasma, brevettata Novaerus, è stata comprovata scientificamente da Enti altamente qualificati, come ad esempio i laboratori AMES della NASA (National Aeronautics and Space Administration) e da un notevole numero di Ospedali o Laboratori specializzati. Oggi Novaerus dispone, per questa tipologia di Disinfettori, della più ampia bibliografia mondiale che, attraverso anche trials clinici, ne dimostra l’efficacia comprovata. Questa è la differenza sostanziale tra chi la scienza la applica per il bene delle persone e della comunità. La salute è una cosa seria e non si cura con gli slogan, ma con evidenze scientifiche.

EUROMED – Concessionaria in esclusiva per Puglia e Basilicata

Profilo Aziendale

La Euromed s.r.l. ha iniziato la sua attività nel 1999 su iniziativa dell’Amministratore unico Franco Di Bella, forte di una pluriennale esperienza acquisita nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali e reagenti per chimico clinica.

La società Euromed S.r.l. opera nel campo delle forniture ospedaliere da oltre un decennio, perseguendo tre obiettivi fondamentali: qualità, efficacia e innovazione.

Qualità, efficacia ed innovazione dei prodotti rappresentati, oltre a una continua presenza sul territorio, hanno permesso di soddisfare le esigenze degli operatori sanitari pubblici e privati, consentendo alla Euromed crescita e sviluppo.

La società può pertanto considerarsi partner globale della classe medica, delle strutture sanitarie e degli operatori del soccorso 118, offrendo prodotti all’avanguardia, competenza scientifica e supporto tecnico-applicativo.