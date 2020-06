Vivilasanità, gli esami radiologici del Policlinico di Bari e Giovanni XXIII  sono consultabili da casa – Grazie alla Sis*Med di Lecce e al Portale Paziente

Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. che innovano – Intervento di Vito De Mitri – Amministratore Sis*Med Lecce

Gli esami radiologici del Policlinico di Bari e Giovanni XXIII sono consultabili da casa

Grazie alla Sis*Med di Lecce e al Portale Paziente

di Vito De Mitri – Ingegnere

Nell’Ospedale Consorziale Policlinico di Bari e nell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII è presente da tempo un sistema (gli addetti ai lavori lo conoscono con l’acronimo RIS/PACS) che fa compiere a tutto il firmamento della diagnostica per immagini (Radiologia, TAC, MR, Senologia, Angiografia/Emodinamica, Medicina Nucleare, Radioterapia e quant’altro) un vero e proprio salto, migliorando notevolmente il work flow lavorativo ed elevando la qualità del servizio offerto all’utenza. Le prenotazioni fatte al Cup, nei reparti o, comunque in qualsiasi modo dall’esterno, giungono direttamente sulle console delle modalità diagnostiche. I referti e le immagini digitali prodotte confluiscono in server centralizzati e in sistemi di archiviazione restando sempre e immediatamente disponibili in tempo reale. I medici hanno a disposizione stazioni di lavoro con monitor diagnostici ad altissima definizione e firmano digitalmente i referti. Il tutto in rete ”dedicata” e protetta.

Il sistema RIS/PACS dell’Azienda Policlinico di Bari è stato fornito, installato e viene gestito e manutenuto da una associata A.F.O.R.P., la ditta SIS*MED di Lecce.

Sis*Med opera in regime di Business Partnership con Carestream (ora Philips) lato Pacs e con Elco lato Ris.

Le enormi potenzialità del sistema sono state ben comprese dalla Direzione Generale, che ha inteso già da subito utilizzare la piattaforma innovativa per un primo importante upgrade, e cioè il Portale Paziente.

Sis*Med ha utilizzato un software sviluppato dal partner Elco, brillante azienda di Cairo Montenotte (SV), sulla propria infrastruttura Ris, per permettere una procedura semplice ed intuitiva atta a ritirare la documentazione sanitaria da parte dei pazienti in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo a disposizione (pc, tablet, smartphone), in piena rispondenza alla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza dei dati sensibili.

Effettuato l’esame, attraverso un modulo, viene chiesto al paziente il consenso a ricevere tramite messaggio sul proprio cellulare un codice (OTP – one time password) con il quale accedere alla piattaforma on line di consultazione dei referti. Collegandosi basterà inserire il proprio codice fiscale, il numero di ritiro e l’OTP per poter avere accesso al referto firmato digitalmente dal radiologo e scaricare le immagini diagnostiche.

Il ricorso al servizio è evidentemente (in ossequio alle norme) del tutto facoltativo per l’interessato che, al momento dell’accettazione, può fornire o no il consenso alla pubblicazione on-line delle immagini e dell’eventuale condivisione (ad esempio con il proprio medico). Le stesse immagini possono essere scaricate sia in formato JPEG (solo visualizzazione) sia in formato DICOM, che permette al medico specialista di utilizzare tutta una serie di modalità e di processi delle immagini.

Risulta evidente la “potenza” del sistema. La possibilità di visualizzare e salvare direttamente da casa gli esiti degli esami radiologici apre la porta alla consultazione di ogni altro esame(laboratorio, ecg, endoscopia e quant’altro ). Ma c’è di più.

Un ulteriore implementazione potrà permettere di gestire il flusso di lavoro relativo alle visite ambulatoriali, da effettuare in modalità “televisita”.

Tutte le prestazioni che non necessitano di un contatto diretto medico-paziente possono essere effettuate da remoto.

Fenix Modulo Televisita mette a disposizione del medico e del paziente un ambiente virtuale condiviso (virtual room) nel quale è possibile scambiare, in piena sicurezza e tutela dei dati sensibili del paziente, informazioni e documentazione, al fine di effettuare la visita senza la necessità da parte dei pazienti di recarsi in ambulatorio.

Nell’ambito del flusso gestito mediante la soluzione proposta il paziente condivide documenti clinico diagnostici già in suo possesso derivanti da prestazioni precedenti, quali referti di radiologia, referti di laboratorio, report relativi a strumenti di monitoraggio, utili per il medico per la refertazione dell’attuale prestazione e, allo stesso tempo, necessari ad alimentare la cartella clinica ambulatoriale del paziente.

Una volta conclusa la tele-visita il medico condivide con il paziente il referto della visita appena terminata, con la possibilità di allegare eventuali ricette in formato elettronico (NRE) o documenti, nei formati più comuni (.pdf, .docx, .xls, .txt), utili al proseguimento del percorso di cura.

Tutto quanto sopra riportato assume una importanza molto maggiore nella attuale situazione legata al coronavirus.

L’emergenza COVID19 ha determinato, infatti, un totale ridisegno dei processi clinico-diagnostici. Il sistema Ris/Pacs, e tutto ciò che può consentire la piattaforma che lo sostiene, permette di attuare le misure di contenimento epidemiologico raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità. Le misure adottate dal Policlinico di Bari (e le possibili ulteriori Implementazioni) vanno in direzione di ridurre in maniera sostanziale il rischio di contagio.

PROFILO AZIENDALE

Sis*Med s.r.l. è un’azienda titolare di contratti in esclusiva per la vendita e distribuzione di apparecchiature di elevato valore tecnologico nel campo della Diagnostica per Immagini, per le quali è anche titolare dei contratti di assistenza tecnica.

È partner in appalti complessi con grosse imprese nazionali e multinazionali alle quali conferisce il proprio know-how relativamente alle tecnologie medicali, partecipando anche alla fase di installazione con l’esecuzione di opere edili e impiantistiche.

Particolare risalto nel business aziendale è attualmente dato ai contratti per la fornitura e assistenza tecnica di sistemi RIS/PACS, cioè riguardanti i sistemi informativi della radiologia e la gestione delle immagini e dei referti radiologici compresa l’archiviazione degli stessi.

L’azienda Sis*Med è attualmente strutturata in 15 unità lavorative a tempo indeterminato, tutte di profilo professionale elevato.

Ad esse si affiancano un Consiglio di Amministrazione composto da n. 4 membri che ricoprono ruoli attivi all’interno dell’azienda.

Sis*Med opera inoltre outsourcing collegandosi e facendo crescere aziende esterne locali cui conferisce connotazioni particolari e professionalità.

Gli uffici sono ubicati in un Edificio storico sito in Lecce al Viale Oronzo Quarta n. 10 .

I depositi e i posti di lavoro dei tecnici manutentori sono siti in Via Gatto n. 8 sempre in Lecce.