Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in occasione della festività dei lavoratori, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Oggi è Primo Maggio, una festa sicuramente bella per chi ha la fortuna di avere un lavoro, ma una festa amara per chi il lavoro non ce l’ha, non l’ha mai avuto, rischia di perderlo o lo ha perso proprio a causa di questa epidemia. Sono tanti i provvedimenti che il Governo e la Regione Puglia man mano stanno adottando. Alcuni di essi sono un po’ in ritardo. La cassa integrazione per esempio. Ma tutti i lavoratori della Regione Puglia che stanno trattando queste pratiche, cento in più, ce la stanno mettendo tutta per fare presto e lo stanno facendo anche per onorare il principio per il quale la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.

Anche io sto facendo tutto quello che è nelle mie capacità per rendervi meno gravoso questo momento così pesante.

Vorrei dedicare questa giornata a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che, a rischio della loro vita, ci stanno salvando e mi hanno consentito di emettere una serie di provvedimenti, alle volte molto complessi e complicati, e hanno sempre rispettato queste misure con disciplina, onore e grandissima capacità di sacrificio. Buon Primo Maggio a tutti”.