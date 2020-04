La Regione Puglia adotta “COVID-19 Management System”, la soluzione informatica sviluppata da Dedalus Italia per il controllo del virus

La Regione Puglia adotta “COVID-19 Management System”, la soluzione informatica sviluppata da Dedalus Italia per il controllo della diffusione del virus e lancia H-CASA #accasa.

Con una nota del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano inviata a Dedalus Italia, Gruppo industriale specializzato nel software clinico sanitario la Regione Puglia lancia H CASA #accasa, un sistema digitale per il controllo della diffusione del Coronavirus sviluppato ad hoc. Attuatore del progetto sarà il Policlinico di Bari, sotto il coordinamento dell’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale

La Regione Puglia ha deciso di adottare “COVID-19 Management System”, la soluzione informatica sviluppata dal gruppo Dedalus per il contenimento del Coronavirus attraverso un sistema di autovalutazione (Pre-Triage) ad uso dei cittadini. Si tratta di uno strumento anche basato su webapp e risponditori telefonici automatici, per accelerare le comunicazioni tra il cittadino, le istituzioni, i medici e gli operatori sanitari al fine di rendere più sicura e più rapida l’interazione fra i vari soggetti e l’esecuzione dei test. Con il vantaggio, per i cittadini, di poter eseguire l’autovalutazione direttamente da casa.

Con una nota inviata al Gruppo nei gironi scorsi, il Presidente della Regione Michele Emiliano ha formalmente aderito all’offerta presentata nei giorni scorsi dal Gruppo Dedalus. “A tal riguardo, stante l’urgenza, – si legge nella comunicazione – la Presidenza della Regione Puglia individua il Policlinico di Bari quale Soggetto Attuatore sotto il coordinamento tecnico scientifico di AReSS Puglia”, l’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale già impegnata, in qualità di partner, nell’ambito del dal Contratto di Programma HLCM – Health Life-Cycle Management – e del progetto Talisman (“Tecnologie di Assistenza personalizzata per il Miglioramento della qualità della vita” per l’arruolamento dei pazienti fragili e cronici) finanziato dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.

L’adozione del “COVID-19 Management System” avverrà, secondo quanto precisa la nota, alle condizioni di gratuità e temporaneità come previste nella proposta di Dedalus Italia e la sperimentazione sarà disciplinata con un apposito atto sottoscritto tra AreSS, il Gruppo industriale e il Policlinico di Bari.