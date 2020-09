10 milioni di italiani hanno attivato Spid

Bonus vacanze, servizi previdenziali e scolastici, accesso al fascicolo sanitario elettronico e all’App IO: insieme alle identità crescono i servizi pubblici e privati accessibili con Spid.

Dieci milioni di cittadini hanno attivato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), scegliendo un’unica modalità di autenticazione per accedere ai servizi delle diverse amministrazioni, invece di decine di password e credenziali di accesso. È quanto riferisce l’Agid che evidenzia la crescita della diffusione di Spid: “sono oltre 4,5 milioni gli utenti in più rispetto al 2019, un traguardo raggiunto nel solco delle iniziative governative a favore di una PA più semplice e digitale e dei principi del Decreto Semplificazioni.

La crescita delle identità digitali va di pari passo – aggiunge Agid – con gli accessi ai servizi, tra gennaio e luglio SPID è utilizzato in media 8 milioni di volte al mese per accedere ai servizi online. Crescono anche le amministrazioni che si stanno attivando per il passaggio a SPID, in coerenza con le indicazioni del Decreto Semplificazioni”. “L’identità SPID, inoltre – conclude l’Agenzia per l’Italia digitale – è la chiave di accesso ai servizi pubblici degli stati membri dell’Unione europea che hanno aderito al nodo eIDAS. Sono 23 i Paesi che hanno attivato l’interoperabilità delle identità nazionali aprendo l’accesso ai propri servizi digitali”.