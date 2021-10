𝗣𝗶𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮: 𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗔𝘃𝗼 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼

๐ŸŒณ โ€œLโ€™albero che resiste rifiorisceโ€. Un gesto simbolico, che porta con sรจ lโ€™auspicio che la pandemia possa essere messa definitivamente alle spalle, รจ al centro della Giornata Nazionale dellโ€™AVO celebrata ieri 24 ottobre.

๐Ÿซ‚ I volontari del Direttivo dell’AVO di Bari, guidati dal presidente Giuseppe Picciotti e alla presenza della dr.ssa Maria Sodano della Direzione medica del presidio, nel pomeriggio hanno fatto piantumare un albero di canfora nel giardino dellโ€™ospedale San Paolo di Bari, cosรฌ come avvenuto in parchi, giardini e ospedali di tutte le 256 cittร dโ€™Italia sedi di AVO.

๐ŸŒˆ ยซDopo tanti mesi di lontananza, di contatti a distanza, di videochiamate e dirette streaming โ€“ le parole del presidente Picciotti – con viva emozione accogliamo l’opportunitร di tornare presso i nostri ospedali ed R.S.A. Lo facciamo con un evento โ€œsimboloโ€ di e per la rinascita di una nuova era per lโ€™AVO e per il volontariato organizzato e gratuito in generaleยป.

๐ŸŒฑ La donazione dellโ€™albero, che segna il ritorno del volontariato in presenza, รจ stata accolta con grande favore dalla direttrice medica del presidio, dr.ssa Angela Leaci: ยซGrazie alla campagna vaccinale โ€“ rimarca – possiamo riprendere in tutta sicurezza il rapporto con i volontari di AVO e di tante altre realtร associative, consapevoli del ruolo fondamentale che queste persone โ€œarmateโ€ di solidarietร svolgono nelle strutture sanitarie: la pandemia ci ha privati per lungo tempo della loro collaborazione e oggi recuperiamo un prezioso contributo di umanitร di cui si avverte un gran bisognoยป.