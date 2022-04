𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝘂𝗿𝗴𝗶𝗮, 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗿𝘂𝗿𝗴𝗶𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲  

๐Ÿ”ต Il nuovo corso della Chirurgia Generale dellโ€™Ospedale di Altamura รจ giร realtร . A suggellarlo lโ€™ambito riconoscimento ricevuto dalla ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani – finalizzato alla organizzazione dei corsi della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia: Altamura, con il suo nuovo direttore Paolo Ialongo, รจ stata infatti individuata come Centro di Tirocinio per il Corso di Alta Formazione in Chirurgia Generale e Mini invasiva.

Forte della sua ventennale esperienza al Policlinico di Bari e di quattro anni in centri europei di riferimento (Parigi, Rennes e Nizza) per la chirurgia laparoscopica dellโ€™apparato digerente, con un bagaglio di oltre 2500 interventi chirurgici e circa 1400 in laparoscopia, Ialongo รจ pronto alla nuova sfida.

Utilissima รจ la stretta collaborazione con il servizio di Endoscopia digestiva, da dicembre sotto la guida del dr. Francesco Gatti, che dispone di due sale di endoscopia per l’esecuzione di gastroscopie e colonscopie diagnostiche e operative.

