𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗗𝗶 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲, 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗻𝗮 𝗳𝗲𝘁𝗮𝗹𝗲: 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶𝗲 𝗰𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲

Lo screening del DNA fetale (NIPT) riparte con rilevanti novitร : il test di ultima generazione e la prospettiva di raddoppiare gli esami eseguibili. Il Laboratorio di Genetica Medica dellโ€™Ospedale โ€œDi Venereโ€ compie cosรฌ un importante passo in avanti: โ€œGrazie al sequenziamento di seconda generazione – spiega il direttore, dr. Mattia Gentile – ora รจ possibile analizzare lโ€™intero genoma e quindi valutare in modo piรน approfondito il rischio che il feto possa essere affetto da anomalie cromosomicheโ€.

La ripresa delle attivitร di screening, in questo mese di settembre, arriva dopo lo stop del febbraio scorso, reso necessario per completare la nuova procedura di gara e acquisire uno dei migliori test attualmente in uso nel settore.

La nuova metodica consente, in particolare, di rilevare e valutare la presenza di un cromosoma in piรน (trisomia) dei cromosomi 13 (sindrome di Patau), 18 (sindrome di Edwards) e 21 (sindrome di Down); le anomalie dei cromosomi sessuali e sesso fetale; il non corretto numero (aneuploidia) di tutti gli autosomi e gli sbilanciamenti genomici parziali.

Il test sarร fruibile – gratuitamente o solo pagando il ticket per i non esenti – nel I trimestre per tutte le gestanti con rischio intermedio dopo aver eseguito il test combinato del I trimestre presso un Centro od operatore accreditato, a cominciare dallโ€™Unitร operativa complessa di Medicina Fetale della ASL Bari diretta dal dr. Paolo Volpe (Centro di riferimento regionale per la gravidanza a rischio), e per tutte le pazienti con un precedente caso di anomalia congenita.

ยซAttualmente โ€“ rimarca il dr. Gentile – si erogheranno 12 test a settimana, ma contiamo con il prossimo trasferimento nella nuova Area dei Laboratori del โ€œDi Venereโ€ di erogare tra pochi mesi 25 test a settimana. Eโ€™ un progresso rilevante per la Genetica Medica della ASL Bari, tenendo presente che essa รจ partita nel 2017, prima in Italia con la Toscana, e ad oggi ha eseguito oltre 2000 test; ma รจ importante soprattutto per la nostra utenza, alla quale possiamo offrire il miglior test del DNA fetale in commercio in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionaleยป.