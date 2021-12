𝗟𝗮 𝗔𝗦𝗟 𝗕𝗮𝗿𝗶 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟮

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—”๐—ฆ๐—Ÿ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ: ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿต ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐˜‚๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฑ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ

Millecinquecento obiettivi per un unico traguardo: migliorare lโ€™assistenza sanitaria. Gli obiettivi operativi di Budget 2022 rappresentano per la ASL Bari un percorso di contrattazione condivisa che, evidenziando obiettivi generali, operativi e di performance, serve a โ€œridisegnareโ€ la Sanitร pubblica nellโ€™anno che verrร e ad indirizzarla, sempre piรน e meglio, verso il miglioramento globale dellโ€™azienda e dellโ€™assistenza sanitaria offerta alla popolazione.

ยซLa condivisione degli obiettivi di budget โ€“ commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce โ€“ tra la Direzione strategica, i Direttori di Dipartimento e le unitร di Staff รจ il fulcro su cui poggia il buon esito di ogni azione della nostra azienda. Si tratta di un processo partecipato in grado di trasformare gli input che provengono dai diversi attori coinvolti in indicazioni puntuali che investono le direzioni dipartimentali, le macrostrutture, le singole unitร operative e, naturalmente, tutto il personale attraverso la declinazione dei piani operativi. La nuova organizzazione dipartimentale, varata lโ€™anno scorso, conferma la bontร della scelta: i 23 dipartimenti, di natura sanitaria, territoriale e tecnico-amministrativa, sono snodi fondamentali per semplificare e organizzare in maniera ottimale il lavoro unโ€™azienda grande e articolata come la ASL Bari, anche in uno scenario influenzato fortemente dall’emergenza sanitariaยป.