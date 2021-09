𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱, 𝗕𝗮𝗿𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗮 𝗮𝗹 𝟵𝟬% 𝗰𝗼𝗻 𝟭^ 𝗱𝗼𝘀𝗲 𝗲 𝟴𝟬% 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼

R๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ผ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜รก.

๐Ÿ”ต ๐Ÿ’‰ A Bari nove cittadini su dieci hanno giร fatto la prima dose di vaccino anti-Covid e otto su dieci sono vaccinati totalmente. รˆ stato cosรฌ raggiunto, nel capoluogo, lโ€™obiettivo di copertura di comunitร per la popolazione dai 12 anni in su. Eโ€™ la โ€œfotografiaโ€ della campagna vaccinale, secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione della ASL Bari.

๐Ÿ”Spicca il dato della cittร di Bari, dove esattamente 256.747 residenti su circa 286.000 vaccinabili โ€“ pari al 90% – sono vaccinati con prima dose e lโ€™80% di essi risulta โ€œcopertoโ€ completamente.

๐ŸŒˆ Risultati ottimi anche nel dettaglio delle diverse fasce dโ€™etร .

โœ 12-19enni โ€“ lโ€™87% (20.512 su circa 23.400) ha ricevuto la prima dose e il 67% ha raggiunto lโ€™immunizzazione completa.

โœ over 80 (vaccinati con 1^ dose) – 95%

โœ 70-79enni – 97%

โœ 60-69enni – 96%

โœ 50-59enni – 93%

๐Ÿ”ต Buone performance sono state raggiunte anche sotto i 50 anni, con tutte le classi dโ€™etร che hanno giร centrato il traguardo dellโ€™80%, sempre con prima dose

โœ 20-29enni – 81%

โœ 30-39enni – 81%

โœ 40-49enni – 86%

๐Ÿ”ต Coperture alte anche nellโ€™intera Area Metropolitana di Bari: lโ€™88% dei residenti over 12 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 78% ha completato lโ€™intero ciclo.