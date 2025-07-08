“𝑰𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒐 𝒆̀ 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆. 𝑨𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒍𝒆 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒆 𝒍𝒆 𝑴𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒉𝒆, 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂.
𝑶𝒈𝒏𝒊 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐, 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒔𝒑𝒂𝒛𝒊𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒊𝒈𝒆𝒏𝒛𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊, 𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒂𝒍 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐. 𝑨𝑭𝑶𝑹𝑷 𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒊𝒍𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒉𝒊, 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒓𝒖𝒐𝒍𝒊 𝒐 𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆𝒊𝒕𝒂̀.
𝑰𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒐𝒃𝒊𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒆̀ 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒆̀ 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐 𝒆 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒗𝒐𝒄𝒆 𝒆̀ 𝒂𝒔𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂𝒕𝒂.”
𝑷𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒆̀ 𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝑷𝒂𝒆𝒔𝒆.
𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒂 𝑮𝒖𝒊𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑨𝑭𝑶𝑹𝑷
𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒊 𝑪𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒍𝒊𝒆𝒓𝒂
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