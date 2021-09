𝐈𝐧𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭á 𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐨𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢: 𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐢 𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨

๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šรก ๐ง๐ž๐ข ๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐จ๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ข: ๐š ๐๐š๐ซ๐ข ๐ข ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข ๐ž๐ฌ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ข ๐๐š ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ข๐š, ๐๐ž๐ฅ๐ ๐ข๐จ ๐ž ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ข ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ข ๐š ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ž๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ฌ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐Œ๐€ ๐๐ข ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ง๐จ

โœ Ogni anno in Puglia circa 3mila giovani donne sono a rischio di infertilitร a causa del cancro e la metร di queste accede a tecniche di preservazione della fertilitร , rappresentate, oltre che dal trapianto di utero, dallโ€™ovaio artificiale e dai gameti artificiali

โœ Le nuove metodiche impiegate per preservare la fertilitร nei pazienti sottoposti a trattamenti oncologici e le strategie possibili per tutelare una gravidanza in presenza di una patologia neoplastica saranno al centro di un confronto fra esperti internazionali a Bari, in occasione del Congresso โ€œThe Pelvis as a Motherโ€, giunto alla settima edizione, in programma dal 27 al 29 settembre nella sede congressuale di Villa Romanazzi Carducci e promosso dalla Unitร operativa di Procreazione medicalmente assistita (PMA) della ASL di Bari

โœ A presiedere i lavori il Professor Giuseppe Dโ€™Amato, direttore della Unitร operativa PMA del presidio territoriale di assistenza โ€œJajaโ€ a Conversano e il Professor Ettore Cicinelli. Molta attenzione questโ€™anno verrร dedicata alla Oncofertilitร ed alla difesa della genitorialitร responsabile, alla luce della pratica dei principi di equitร e uniformitร nellโ€™accesso alle pratiche che alla PMA si riferiscono

โœ Nel congresso saranno coinvolte attivamente le associazioni di pazienti interessate al setting della preservazione della fertilitร in oncologia. Illustreranno la propria esperienza relatori provenienti da Francia, Belgio e Stati Uniti